Tonnenweise Metall aus Firma gestohlen – Streit eskaliert – Wohnungsbrand

Bei einem Einbruch in eine metallverarbeitende Firma in der Leibnizstraße in Gera haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Metallteile in einem Gesamtgewicht von mehreren Tonnen gestohlen. Ein Mitarbeiter der Firma hatte am Montag die Polizei informiert.

Nach deren ersten Erkenntnissen verschafften sich die Zutritt zum Firmengelände und drangen anschließend gewaltsam in einen Lagerraum ein. Aus diesem stahlen die Einbrecher diverse Metallteile mitsamt versandfertiger Palletten.

Aufgrund des hohen Gewichts der gestohlenen Metallteile, werde vermutet, dass die Täter ihr Beutegut auf ein Transportfahrzeug verluden und mit diesem flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen sowie zum Tatgeschehen oder gar den Tätern werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen genommen.

Streit endet mit kaputter Autoscheibe, Pefferspray und Anzeige

Zwei 33 und 35 Jahre alte Männer gerieten am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Schleizer Straße in Gera in Streit. Laut Polizei beleidigte und bedrohte dabei ein 33-Jähriger seinen Kontrahenten. Als der 35-Jährige daraufhin den Ort des Geschehens verlassen wollte, bemerkte er, wie sich der 33-Jährige an seinem Auto zu schaffen machte und die Heckscheibe einschlug. Daraufhin versprühte der 35-Jährige Pfefferspray und der Jüngere rannte davon, wurde später aber durch die Polizei gestellt. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Geraer Polizei sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Einsatz in Liebschwitzer Straße

Wegen Rauchentwicklung aus einem Haus in der Liebschwitzer Straße rückten am Montag in Gera gegen 13.10 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen war. Anwohner hätten allerdings bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst mit dem Löschen begonnen. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich endgültig. Als Brandursache komme nach ersten Ermittlungen ein in der Wohnung im Betrieb befindliches Elektrogerät in Frage. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Mobiliar sowie der Zimmerdecke und an den Wänden.

Mülltonne in Brand

Anwohner der Lasurstraße in Gera meldeten am Montagabend gegen 20.30 Uhr den Brand einer Mülltonne. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen noch vor Eintreffen der Feuerwehr die blaue Tonne gelöscht und so das Übergreifen der Flammen auf weitere Mülltonnen verhindert. Dennoch sei die Papiertonne durch die Flammen komplett zerstört worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

