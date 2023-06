Top-Tipps für Veranstaltungen in Gera

Jede Menge Musik zum Hören und Tanzen

Live-Musik in Braunichswalde

Anfang Juni ist der „HOF 19“ in Braunichswalde im Landkreis Greiz gestartet als Café an den Wochenendnachmittagen. In regelmäßigen Abständen plant der Betreiber Falko Martin auch Live-Musik-Abend. Damit will er am Samstag, um 20 Uhr, aufwarten. Zum Konzert macht die Leipziger Band „Tempi Passati“ die Musik. Folk, Pop, alternative Liedermacherei und klassische Singer-/Songewriter-Kunst gehören zum Repertoire.

Barockmusik in Gera

Am Samstag um 19 Uhr lädt die Ev.-Luth. Stadtkirchgemeinde Gera zu einem Benefizkonzert in die Winterkirche der St. Johanniskirche ein. Das „Trio Bergamo“ spielt auf Barockinstrumenten italienische Instrumentalmusik und Werken des 17. und 18. Jahrhunderts von Vivaldi, Händel und Bach. Miryam Yong-Mi Nothelfer, Anna Zaubzer (Barockviolinen) und Claudia Stillmark (Barockcello) führen durch das Programm und stellen die Besonderheiten ihrer barocken Instrumente vor. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten und kommen in vollem Umfang der Restaurierung der Kreutzbach-Orgel zugute. Zugleich präsentiert sich die Winterkirche in St. Johannis in neuem Gewand, im Frühjahr wurde ein neuer Teppichboden verlegt, der den Raum optisch aufwertet und akustisch deutlich verbessert.

Panorama-Tanz auf Osterstein

Zum Panorama-Tanz wird am Samstag ab 19 Uhr auf Schloss Osterstein in Gera eingeladen. Für die Musik sorgt DJ Bundy.

80er- und 90er-Party in Gera

Der Club „Seven“ in Geraer Hauptbahnhof lädt am Samstag ab 22 Uhr zur P18-Party ein. DJ Schubl legt die Musik der 80er Jahre auf. DJ Nick sorgt mit Stimmung mit Hits aus den 90ern.