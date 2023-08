Top-Tipps fürs Wochenende in Gera und nebenan

Gera. Park-Sommer, Burg-Rock, Hof-Musik

Nach den Sommerferien kann an diesem Wochenende wieder so richtig Party gefeiert werden an verschiedenen Plätzen in Gera und in der Nachbarschaft. Musikalisch dürfte dabei wohl jeder auf seinen Geschmack kommen. Und auch an Kinder und Familien ist gedacht:

1

Sommer im Hofwiesenpark

Im Geraer Hofwiesenpark wird drei Tage lang „Sommer im Park“ gefeiert:

am Freitagabend ab 19 Uhr mit kostenlosem Freiluftkino und der „Bohemian Rhapsody“, am Samstagabend mit einem Depeche-Mode-Tribute und am Sonntag mit einem Familientag mit Braten, Klößen und Kinderfest.

2

Weida rockt die Osterburg

„Weida rockt“ heißt es am Samstagabend ab 19 Uhr auf der Osterburg. Bands aus der Region machen die Musik. Der Eintritt ist frei.

Wegen der Brückensperrung in der Neustädter Straße erreicht man die Osterburg aus der Neustadt kommend nur zu Fuß über den Schloßmühlenweg.

Also Anreise aus der Altstadt und Parken im Schloßmühlenweg und am Scheunenweg.

3

Edel in Schwarz und Weiß

In „Schwarz und Weiß“ wird am Samstagabend im „Heinrichs“ in Gera gefeiert.

Die „Black & White“-Party startet um 21 Uhr. DJ Ralph Und DJ Wy legen die Platten auf. Spätes Kommen ist auch nach dem Open Air im Hofwiesenpark noch“erlaubt“.

4

„Con Lobo“ im Hof 19

Der Samstag im Hof 19 in Braunichswalde wird ab 20 Uhr mit Herz, Wolf und Cello erklingen. Es spielt „Con lobo“ aus Jena: Corinna Gehre (git, voc, bas, perc) mit Wolf Zippel (cel, voc, git, perc), die seit nunmehr vier Jahren rege und vielseitig musikalisch zusammen unterwegs sind.

Ihr Repertoire reicht von eigenen Stücken über spanische, französische, irische und georgische Traditionals, Volkslieder und Spirituals hin zu nachgespieltem Liedgut von Leonard Cohen, Gundermann, Gerhard Schöne, Jimmy Hendrix und Eva Cassidy. Karten gibt es unter der Mobilfunknummer 0152/08939359.

5

Musikalischer Weltenbummel

Zum Kinderkonzert lädt der Hof 19 in Braunichswalde am Sonntagvormittag ein.

Von 10.30 bis 12.30 Uhr sind sie willkommen zum „Musikalischen Weltenbummel“ mit Corinna und Wolle – ein Konzert zum Mitsingen, Mitklatschen, Mittanzen.