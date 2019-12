Topfgeheimnisse einer Geraer Schule gelüftet

Karpfen blau enthält Vitamin B und C und sei gut für die Augen, preist Damian Döring das Gericht an. Gegen Erkältung und Bluthochdruck empfiehlt der junge Mann die Gersche Hühnersuppe. „Sie lässt auch Schleimhäute abschwellen.“ Die Rezepte zur Zubereitung dieser Speisen sind im Kochbuch „Topfgeheimnisse 2“ zu finden.

Dieses haben Mädchen und Jungen der Regelschule „Otto Dix“ in Gera-Untermhaus geschrieben. Vom Neuntklässler Döring stammt die Anleitung für einen schmackhaften Blaubeer-Preiselbeerkuchen. Zum Weihnachtsmarkt war Verkaufsstart des originell gestalteten Büchleins, das Wissenswertes zum Beispiel über Nährwerte enthält.

Am Mittwoch konnten die Besucher nicht nur die „Topfgeheimnisse 2“ erwerben. 600 Exemplare wurden gedruckt. Die jungen Köche luden die Gäste gleich ein, sich einige der Köstlichkeiten schmecken zu lassen. Paula Töpel hatte Lasagne vorbereitet, Elias Arlt Omas Sauerteigbrot. Es gab Käsesalat mit Weintrauben, feines Gebäck und andere Leckereien.

Unter den Neugierigen war Heike Allner. Sie steuerte einen Obolus zum Gelingen des Werkes bei. Eltern, Förderverein und zahlreiche Sponsoren hatten es unterstützt. „Vor ein paar Minuten habe ich mit meiner Tochter Charlot telefoniert. Bis 2014 ging sie in die Dixschule“, so Allner. Kontakt zur Einrichtung bestehe immer noch. Die Mutter schwärmt von Lehrerin Uta Dormann, die mit den Neuntklässlern die inzwischen zweite Auflage des Buches initiierte. „Sie versucht junge Leute stets für etwas zu begeistern.“

Arbeitsgemeinschaften stellten sich vor

Das schaffte ebenso Paul Haustein mit seiner Arbeitsgemeinschaft. „Zeilen, die heilen“. Das lyrisch-künstlerische Projekt endete mit einer Vernissage. Der Student für Französisch und Sozialkunde und leidenschaftliche Poetry Slammer nahm sich während seines Praxissemesters dieser Thematik an. Seine selbst geschriebenen Gedichte interpretierten die Schüler mit Zeichenstift und Pinsel. 16 Arbeiten sind entstanden, die gestern alle zur Versteigerung angeboten wurden. Der Erlös ist für einen guten Zweck. In „Tout ou rien ou rient Tout“ geht es um die Liebe. Isabelle Fröhlich stellte sich eine Großstadt mit Hochhäusern bei Nacht vor und malte sie. „Dort ist es bunt und viel los. Ein Mädchen fühlt sich ausgeschlossen, kann dem pulsierenden Leben nicht folgen. Traurig schaut sie über eine Balustrade.“ Die meisten der Bilder sind von der Zehntklässlerin. „Ich zeichne gern und viel.“ Nach ihrem Realschulabschluss will sie Gestaltungstechnische Assistentin werden. Sylvia Nguyen suchte sich aus den Gedichten Wörter wie Abendrot und Morgenrot heraus, um diese in Farbe zu wandeln. „Ein cooles Projekt, das so inspirierend ist und keine Grenzen kennt“, schwärmte sie. Die Beteiligten dokumentierten gleichfalls die Werte der Arbeitsgemeinschaft auf Zeit wie Akzeptanz und Toleranz, unabhängig von der Herkunft sowie Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Insgesamt vier Arbeitsgemeinschaften der Dixschule präsentierten sich gestern den Gästen. Im Gebäude herrschte ein reges Treiben. Den Abschluss des Tages bildete das traditionelle Weihnachtskonzert mit Schulchor und Schulband im Mehrzwecksaal.