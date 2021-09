Torsten Sträter kommt erst Dienstag nach Gera

Torsten Sträter gastiert am 5. Oktober in Gera.

Gera. Kabaretttermin vom Veranstalter verschoben.

Der Kabarettist und Schriftsteller Torsten Sträter gastiert am 5. Oktober ab 20 Uhr im Geraer Kultur- und Kongresszentrum nach den 3-G-Regeln mit seinem dritten Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“. Ursprünglich war der Geraer Termin am 1. Oktober geplant und werde nun aus tourneetechnischen Gründen verschoben, informiert am Dienstag die CineEvent GmbH aus Mücheln.

Sträter bringt eine Führung durch die ganze Welt der Idiotie mit, die Einsicht, dass nichts menschlicher ist als das Missgeschick und seltsame Berichte vom Rand der schiefen Ebene. Außerdem wolle er den Abend noch mit Schilderungen ergänzen, die er sich auf gar keinen Fall verkneifen könne.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gera.