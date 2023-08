Tour von Gera nach Greiz ins Sommerpalais

Gera. Gästeführer laden in die Büttner-Ausstellung und den Schlosspark ein

Die Gästeführer der Stadt Gera unternehmen im September eine Fahrt nach Greiz mit dem Besuch der Sonderausstellung „Henry Büttner. Eigene Auswahl“ im Sommerpalais und einer Führung durch den wunderschönen Schlosspark.

Am Vormittag wird das Sommerpalais besucht, das drei Sammlungsschwerpunkte vereint. Seit 1922 sind die Kunstschätze des Greizer Fürstenhauses der Öffentlichkeit zugänglich. Hinzu kam das 1975 gegründete „Greizer SATIRICUM“ mit einem beachtlichen Bestand historischer Karikaturen.

Im Vorjahr schenkte der 1928 in Wittgensdorf bei Chemnitz geborene Zeichner Henry Büttner der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung etwa 1600 ausgewählte Werke aus allen Schaffensperioden.

Im Anschluss gibt es eine Führung durch den Fürstlichen Greizer Park. Danach ist Freizeit für ein individuelles Mittagessen und um Greiz zu erkunden.

Die Fahrt findet am Mittwoch, 27. September statt. Beginn ist 9 Uhr, Ankunft zurück in Gera ist 16 Uhr. Tickets können in der Gera-Information unter (0365) 8381111, in Brendel’s Buchhandlung unter 0365/2 34 01 oder bei den Gästeführern unter 0175/5 28 19 49 oder info@gaestefuehrung-gera.de erworben werden.