Tränen waren nicht umsonst

Ich schreibe als Kind des Friedens und bin mir bewusst, dass es Gnade ist, Krieg nie selbst erlebt haben zu müssen. Noch meine Eltern verbinden damit sehr persönliche Erlebnisse. Sie geben Anlass zu Dankbarkeit, Erinnerung und Mahnung:

Dankbarkeit dafür, dass eine Diktatur und ein Weltkrieg an ihr Ende kamen. Dankbarkeit für 75 Jahre Frieden. Erinnerung an das Leid, das Krieg und totalitäre Herrschaft über Menschen gebracht haben, und Trauer um das zerstörte Leben der Opfer und über die Schuld, die so viele auf sich geladen haben.

„Sammle meine Tränen in Deinen Krug, Gott, ohne Zweifel, Du zählst sie“, heißt es in der Bibel. Es ist für mich ein tröstliches Bild: Die vielen geweinten und ungeweinten Tränen waren nicht umsonst, sie sind aufgehoben. Erinnerung und Trauer schützen uns Nachgeborene davor, selbsternannten Propheten und einfachen Wahrheiten zu folgen… Wer das Leid der Toten und der an Leib und Seele Verwundeten an sich heranlässt und betrauert, der muss gegen Krieg und Diktatur aufstehen. Das ist unser Erbe, das ist unser Auftrag. Sie und ich, wir müssen für das Recht einstehen. Sie und ich, wir können unseren Kindern den Frieden ausmalen, fantasievoll, bunt und schön, damit die Kriegsspiele keine Realität werden. Sie und ich, wir werden es nicht zulassen, dass sich wiederholt, wovon wir am 8. Mai 1945 befreit wurden!