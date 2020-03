Gera. In die Villa Koeppe in Gera ziehen keine chinesischen Studenten ein. Aus für das Ausbildungsprojekt.

Traum vom Ausbildungsprojekt in Gera geplatzt

Die Antwort war kurz und knapp. „Die Villa Koeppe in der Straße des Friedens wurde im Dezember 2019 an eine Geraer Steuerkanzlei verkauft“, sagte Marcus Tröger von der AK Holding GmbH und & Co.KG in Heilbronn auf Anfrage. „Bei der Umsetzung des Vertrages mit dem vorhergehenden Interessenten gab es Probleme. Deshalb wurde jener im Sommer vergangenen Jahres rückabgewickelt.“ Um welche Probleme es sich handelte, darauf wollte Tröger nicht eingehen.

Der Traum, in der Villa ein Ausbildungsprojekt des Institutes für Technologietransfer zu starten, ist zerplatzt. 60 Studierende aus verschiedenen chinesischen Fachschulen, Fachhochschulen sowie Universitäten aus 13 Provinzen sollten ab September 2019 in dem Jugendstilhaus im IT Bereich in Deutsch und Englisch unterrichtet werden. Von diesem Projekt werden Impulse für Gera ausgehen, schwärmte damals Christian Gabriel, Geschäftsführer der Firma IfT Institut für Technologietransfer in der Informatik GmbH aus Fürth. Er berief sich auf seine guten Kontakte ins Reich der Mitte. Zahlreiche Dienstreisen führten ihn dorthin. Immer wieder betonte er, dass die jungen Leute hungrig auf Bildung seien und großes Interesse hätten, in Deutschland zu studieren. Das Konzept des Unternehmers klang schlüssig, zumal er mit der Dualen Hochschule Gera-Eisenach einen starken Kooperationspartner an der Seite wähnte, wie er betonte. Zu blauäugig undeuphorisch gewesen Blick in die Villa Koeppe. Foto: Peter Michaelis Telefon erklärte Christian Gabriel, dass er wohl zu blauäugig und zu euphorisch an die Sache herangegangen sei trotz der zahlreichen Gespräche mit der IHK und der Bildungseinrichtung. „Ich habe geglaubt, dass die Hochschule für die Suche nach Praxispartnern der Studenten zuständig sei. Es war ein Fehler, dass ich nicht alles bis ins letzte Detail abgeklärt habe. Und ich habe gelernt, als Firma können wir nicht Studienplätze der Dualen Hochschule im Ausland verkaufen. Heute weiß ich, wir wollten Gutes, haben jedoch das Administrative unterschätzt.“ Letzte Aussage bejahte Jürgen Müller, Vizepräsident der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Er verweist darauf, dass das chinesische Abitur nicht annähend mit den Ansprüchen des deutschen vergleichbar wäre. „Zudem liegen die Hürden für die Chinesen, ein Studium in Thüringen zu beginnen sehr hoch. Sie bekommen von uns eine bedingte Zulassung, wenn ein Praxispartner gefunden wurde. Zur Studienvorbereitung müssen sie das Studienkolleg in Nordhausen für ein Jahr besuchen, danach folgen die drei Jahre Bachelorstudium.“ Die Nachfrage sei groß. „Von derzeit 700 ausländischen Interessenten werden jährlich nur 270 in Nordhausen aufgenommen.“ Voraussetzung sei ein bestandener Aufnahmetest. Chinesen scheitern anDeutschkenntnissen Nach Aussage des Studienkollegs schaffen viele Chinesen diesen Test nicht. Sie scheitern meist an fehlenden Deutschkenntnissen. Seit einiger Zeit bietet das Studienkolleg hier Abhilfe durch eine Kooperation mit einem privaten Träger in Eckernförde. Dort können die Chinesen auf die Prüfung vorbereitet werden. Die Kosten für die Kurse und die Prüfung liegen bei 6000 Euro je Student, dazu kommen die Lebenshaltungskosten von 600 Euro je Monat.“. Wurde alles geschafft, können die chinesischen Studierenden ihr duales Studium beginnen. Erst dann haben die Praxispartner die Sicherheit, ihre chinesischen Studierenden auch zu bekommen. „Jene werden sich schwer tun, Geld zu investieren, wenn nicht die Sicherheit besteht, dass die Chinesen im Unternehmen bleiben“, sagt Jürgen Müller. Christian Gabriel sei weiterhin interessiert, in Gera etwas zu bewegen. „Ich sehe Potenzial in dieser Stadt.“