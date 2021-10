Tür der Gera Arcaden zerstört - Randale in Weideaer Micro-Bar

Gera. Das meldet die Polizei am Sonntag aus Gera und aus dem Kreis Greiz.

Unbekannte haben am Samstag eine Glastür an der Außenfront der Gera Arcaden beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, passierte die Tat zwischen 4 und 6 Uhr nahe des Personendurchgangs zur Friedericistraße.

Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei Gera sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365-8291124 entgegen.

Unbekannte beschädigen Straßenbahn

Am Donnerstag beschädigten Unbekannte im Zeitraum zwischen 16 und 17.15 Uhr die Innenverkleidung und fünfzehn Sitze einer Straßenbahn der Linie 3, die von Bieblach-Ost in Richtung Lusan fuhr. Dabei entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich, der nun aufwendig repariert werden muss. Die Polizei Gera sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365-8291124 entgegen.

Erneut zahlreiche betrunkene E-Scooter-Fahrer

Am Wochenende stoppte die Polizei sieben Personen, die in Gera auf einem E-Scooter unterwegs waren, nachdem sie Alkohol getrunken hatten.

Da die Personen die gesetzlich vorgeschriebene Grenze von 0,5 Promille überschritten, wurden Anzeigen gegen die Betroffenen gefertigt, mit Bußgeldern von mindestens 500 Euro bei Erstverstößen, zwei Punkten sowie einem Monat Fahrverbot.

Randale in Weideaer Micro-Bar

Zu viel getrunken hatte ein 41-Jähriger in der Micro-Bar am Weidaer Markt. Als sich der stark alkoholisierte Mann nicht mehr benehmen konnte, wollte der Wirt ihn gegen 23.30 Uhr des Lokales verweisen. Dieser Aufforderung sei der unangenehme Gast nicht nachgekommen, teilt die Polizei mit. Stattdessen warf der 41-Jährige mehrere Biergläser nach dem Wirt.

Der Wirt konnte den Geschossen ausweichen und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Biergläser zerschellten am Boden des Gasthauses. Die PI Greiz ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Autoscheibe eingeschlagen

In der Nacht zu Freitag wurde die Seitenscheibe eines in der Geraer Straße in Weida geparkten Volvo eingeschlagen. Aufgrund des Spurenbildes schließt die Polizei einen Sturmschaden aus. Hinweise nimmt die PI Greiz unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegen.

La Bomba & Marihuana

Als die Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Zeulenrodaer Innenstadt einen Haftbefehl vollstrecken wollten, fiel den Polizisten auf, dass der Mann, den sie festnehmen wollten, kurz zuvor Drogen konsumiert hatte.

Sie fanden eine kleine Portion Marihuana, eine teilweise gerauchter Joint, diverse Konsumutensilien sowie verbotene Böller (La Bomba). Gegen den Wohnungsinhaber wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die verbotenen Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt.