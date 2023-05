Turbulentes im Theaterzelt Altenburg und bezauberndes Puppentheater in Gera

Altenburg/Gera. Bunter Unterhaltungsmix am Wochenende auf den Spielplänen des Theaters in Altenburg und Gera.

Wem gehört Jerusalem? Christen, Juden, Muslime – alle beanspruchen die Stadt und damit den „einzig wahren Glauben“ für sich. In den Jahrtausende alten Glaubenskrieg gerät der tapfere Kreuzritter Kurt, der sein Leben riskiert, um die junge Recha aus ihrem brennenden Haus zu retten.

Zwischen den beiden entsteht eine tiefe Verbundenheit, die jedoch in Jerusalem nicht sein darf, denn Recha ist die Tochter des Juden Nathan und Kurt ein Christ. Das Figurentheater „Nathans Kinder“, am Freitag, 19. Mai, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg, zeigt, wie neue Liebe alte religiöse Vorstellungen überholen kann. Geeignet für Jungen und Mädchen ab zehn Jahre. Im Anschluss der Vorstellung findet eine Premierenfeier im Foyer statt.

Viel Witz und Big-Band-Sound

Mit „Anything Goes“ präsentiert das Theater Altenburg Gera am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr eines der schönsten amerikanischen Musicals der „goldenen“ Swing-Ära, das mit einer turbulenten Handlung, viel Witz und den Hits aus Jazz und Big-Band-Sound von Cole Porter für stilvoll-swingende Unterhaltung sorgt. Schon der Titel verrät, dass auf dem Luxusliner, der von Amerika nach England schippert, wahrhaft nichts unmöglich ist: Alles geht! Garant dafür sind die sich verstrickenden Berührungen der bunten Reisegesellschaft, die sich an Bord der M.S. America befindet.

Mit dabei sind Titel wie „I get a Kick Out of You“, „You’re the Top“ und das titelgebende „Anything Goes“, die seit ihrem phänomenalen Erfolg bei der Uraufführung 1934 in New York nichts von ihrer frechen Frische eingebüßt haben.

Reise in unerwartete Abenteuer

Nach der Vorlage des Kinderbuchklassikers „Tistou mit den grünen Daumen“ hat Regisseur Tim Heilmann ein bezauberndes Puppentheaterstück verfasst, das von dem Jungen Tistou, Sohn und Erbe eines reichen Waffenfabrikanten, handelt. Weil er in der Schule ständig einschläft, beschließt Monsieur Papa, dass Tistou einen besonderen Unterricht bekommen soll.

Die erste Lektion heißt: Gartenunterricht bei Gärtner Schnurrebarbe. Schon bald stellt dieser fest, dass Tistou zwei grüne Daumen hat. Seine Fähigkeit, alles in Pflanzliches zu verwandeln, was er berührt, führt unter anderem dazu, dass Waffen wirkungslos werden.

Die Reise in unerwartete Abenteuer mit Puppenspielerin Steffi König, bei der auch ein sprechendes Pony eine wichtige Rolle spielt, ist am Samstag, 20. Mai, um 16 Uhr im Szenario Gera zu erleben.

Spannende Einblicke vor der Ballett-Uraufführung

Kurz bevor sich der Vorhang zur Ballett-Uraufführung von „Coppélia – Das Mädchen mit den Glasaugen“ öffnet, lädt das Produktionsteams zu einer Matinee am Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr in das Große Haus Gera ein. Neben spannenden Einblicken über die Geschichte und die Entstehung des Stückes präsentieren Mitglieder der Ballettcompagnie erste Live-Einblicke in die Choreografie. Der Eintritt für die Matinee ist frei.

Das Leipziger Kabarett Academixer wird zudem am Sonntag, 21. Mai, ab 18 Uhr mit seinem unterhaltsamen Programm „Du willst es doch auch“ in der Bühne am Park auftreten.

Weitere Informationen und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 (Gera) bzw. 03447/ 585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de