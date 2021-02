„Twitter-Gewitter“ über Gera am Tag des Notrufs

Gera. Die Feuerwehr Gera beteiligt sich wieder an der bundesweiten Aktion in den sozialen Netzwerken. #112live #Gera112

112 – immer, wenn das Datum die europäische Notrufnummer formt, ist Tag des Notrufs. Aus diesem Anlass sagt auch in diesem Jahr der Wetterbericht für Donnerstag, 11. Februar, ein „Twitter-Gewitter“ voraus. So heißt die Aktion in den sozialen Netzwerken im Internet, an der sich zum dritten Mal Feuerwehren aus ganz Deutschland und auch wieder die Geraer Feuerwehr beteiligen.

„Aus der Leitstelle heraus berichten wir an diesem Tag verstärkt über aktuelle Einsätze und unseren Alltag und beantworten Fragen zu Feuerwehr, Rettungsdienst, Leitstelle und Notruf“, erzählt Göran Kugel, der mit Raik Friedrich am Donnerstag ab 8 Uhr auf den Seiten der Geraer Feuerwehr bei Facebook, Twitter und Instagram im Einsatz sein wird. Beide gehören zum Medienteam der Berufsfeuerwehr und wollen bis in die späten Nachmittagsstunden mit möglichst vielen Nutzern interagieren, sagt Kugel.

Der Tag sei auch eine Möglichkeit sich mit Kollegen der insgesamt 55 teilnehmenden Berufsfeuerwehren digital weiter zu vernetzen. Auch freiwillige Feuerwehren könnten natürlich mitmachen. Unter den digitalen Schlagworten (Hashtags) #112live und #Gera112 sind die Beiträge zu finden. Fragen können bereits jetzt und dann am Tag des Notrufs auf den jeweiligen Kanälen im Internet oder per Email unter info.feuerwehr@gera.de an die Feuerwehr gerichtet werden.

Facebook: https://www.facebook.com/Amt-f%C3%BCr-Brand-und-Katastrophenschutz-Gera-Feuerwehr-Gera-776021982531931

Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr_gera/?hl=de

Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrGera