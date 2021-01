Mehr als 100 Corona-Tote in Gera registriert

Mit Stand Mittwoch, 8 Uhr, hat sich in der Stadt Gera die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 um drei Personen erhöht. Damit sind seit Beginn der Pandemie 101 Menschen am oder mit dem Virus gestorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Aktuell sind 248 (-34) Menschen aktiv infiziert. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 2586 (+15). Insgesamt 2237 Menschen und damit 46 weitere gelten als genesen. Die Inzidenz in Gera ist im Vergleich zum Dienstag (153,6) erneut leicht gesunken und liegt derzeit bei 141,7, teilt der Krisenstab der Stadt mit.

50 Prozent der Covid-Patienten aus Gera



Die Auslastung der Covid-Station im SRH Wald-Klinikum hält sich aktuell stabil auf einem relativ hohen Niveau. „Wir behandeln zur Zeit im Schnitt zwischen 70 und 80 Patienten. Verglichen mit den Weihnachtsfeiertagen ist die Zahl leicht gesunken. Damals waren es um die 90 Patienten“, schätzte die Kliniksprecherin auf Anfrage dieser Redaktion ein. Von den Patienten benötigen etwa 17 eine Behandlung auf der Intensivstation. Auch diese Zahl sei relativ konstant. Durchschnittlich 50 Prozent der Covid-Patienten kommen aus der Stadt Gera, informiert die Klinik.



Das Haus führt auch wieder verstärkt andere Operationen durch. Dieser Übergang zum Normalbetrieb geschehe allerdings vorsichtig und zurückhaltend. „Denn wir müssen schauen, ob es einerseits noch Auswirkungen vom Jahreswechsel gibt und andererseits, ob uns das mutierte Virus noch erreicht und falls ja, wie es sich auswirkt“, so die Pressesprecherin.



Im Landkreis Greiz liegt der Inzidenzwert mit 220,1 (Stand Mittwoch, 9 Uhr) deutlich höher als in der Stadt Gera. Von den 721 aktiven Fällen gibt es 94 in Münchenbernsdorf, 48 in Ronneburg, 45 in Harth-Pöllnitz, 37 in Kraftsdorf, 36 in Weida, 19 jeweils in Bad Köstritz und Wünschendorf sowie 15 in Pölzig.