Über 1000 Corona-Fälle seit dem Frühjahr in Gera

1004 Menschen in Gera sind nach den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) seit Beginn der Corona-Krise positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Wochenende wurde die 1000-er Marke überschritten. Der Inzidenzwert auf Basis der Coronafälle der letzten sieben Tage hochgerechnet auf 100.000 Einwohner lag am Sonntag laut RKI bei 162,1. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Landkreis Greiz der Inzidenzwert am Sonntag bei 183,8. Insgesamt wurde hier seit Frühjahr bei 1387 Menschen das Virus nachgewiesen. Sowohl im Landkreis als auch in Gera gab es laut der Übersicht des RKI in den vergangenen sieben Tagen jeweils einen weiteren Todesfall. Im Landkreis sind somit bislang 52, in Gera 30 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.