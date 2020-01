Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über 1100 Einsätze für neue Rettungswache der Feuerwehr Gera

Über 500 Mal ist die Geraer Feuerwehr im Jahr 2019 wegen Bränden ausgerückt. Wie aus den vorläufigen Einsatzzahlen für 2019 hervorgeht, die uns die Stadt auf unsere Nachfrage übermittelte, bleibt die Zahl der Brandeinsätze mit 506 auf einem ähnlichen und hohen Niveau wie 2018 mit 510 Brandeinsätzen. Ein Grund dürfte der wie 2018 sehr trockene Sommer mit der einhergehenden erhöhten Brandgefahr sein. Zum Vergleich: 2017 waren es 408 Brandeinsätze.

Die Gesamtzahl der Hilfeleistungs-Einsätze ist dagegen zurückgegangen, von 1385 im Jahr 2018 auf 1207 im vorigen Jahr. Darunter zählen unter anderem Einsätze nach Unfällen, bei Sturm- und Wasserschäden oder auch die Hilfe für Menschen in Notlagen.

In diesem Gebäude in der Straße des Friedens wurde die neue Rettungswache eingerichtet. Foto: Peter Michaelis

Deutlich angestiegen ist die Zahl der Rettungsdiensteinsätze, woran aber wohl auch auf die im Juli eingeweihte zweite Rettungswache im Westen der Stadt Anteil haben kann. Zumindest deuten die nach Rettungswache ausgewiesenen Zahlen dies an. Während die Geraer Feuerwehr für 2018 insgesamt 4601 Rettungsdiensteinsätze meldete, waren es im vergangenen Jahr 5411, wobei für die Rettungswache 1 in der Berliner Straße 4241 Einsätze ausgewiesen werden, für die neue, durchgehend besetzte Rettungswache 2 in der Straße des Friedens 200 immerhin schon 1170.

„Eine geringfügige Änderung kann nach noch bis Ende Januar 2020 erfolgen, da bis dahin noch Einsatzberichte eingegeben werden können“, heißt es von der Stadt zu den Zahlen.