Über 3,3 und 4,2 Promille: Stark alkoholisierte Männer sorgen in Gera für Polizeieinsatz

Gera. Zwei stark alkoholisierte Männer haben in einer Straßenbahn in Gera für einen Polizeieinsatz gesorgt. Einer der beiden Männer zückte bei einem Streit ein Messer.

Zwei stark alkoholisierte Männer sorgten Donnerstagabend in der Reichsstraße in Gera für einen Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 52-jähriger Mann mit über 3,3 Promille in der Straßenbahn mit vier Passagieren in einen Streit. Ein unbeteiligter 46-Jähriger mischte sich in ein und bedrohte einen der Passagiere mit einem Messer.

Die Gruppe von vier Passagieren konnte den Mann überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann über 4,2 Promille im Blut hatte.

Bei dem Streit wurde keiner der Beteiligten verletzt. Gegen die alkoholisierten Männer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein.