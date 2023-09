Über die Ausgrabung einer mittelalterlichen Siedlung in Gera-Röppisch

Gera. Neue Studioausstellung zu Heimatforscher im Stadtmuseum Gera

Der Geraer Bruno Brause (1893-1941), nach dem eine Straße in Gera-Lusan benannt ist, bestritt seinen Lebensunterhalt als Friseurmeister mit eigenem Geschäft. Seine Leidenschaft galt der heimatkundlichen Forschung, vor allem auf dem Gebiet der Ur- und Frühgeschichte. Aus Anlass seines 130. Geburtstages erinnern das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und das Stadtmuseum Gera ab Sonntag, 10. September, mit einer Studioausstellung an seine Verdienste. Im Mittelpunkt steht neben den Interessen und Leistungen Brauses die Ausgrabung einer mittelalterlichen Siedlung in Unterröppisch, die mit der Entdeckung der Fundstelle in den 1930er Jahren begann und im Jahr 2013 fortgeführt wurde.