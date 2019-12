Über drei Kilometer maroder Straßen in Gera saniert

Der Blitzer steht wie zum Beweis am Straßenrand. Gerade noch fiel die Diskussion darauf, dass schlechte Straßen zwar ein Ärgernis sind, aber auch zur Entschleunigung beitragen. Es sei nicht selten, dass nach Beschwerden über den Zustand einer Straße nach der Reparatur Beschwerden über zu schnelles Fahren in eben dieser Straße folgen, meint Simone Prüfer. Der Blitzer am Dienstagnachmittag in der Kaimberger Straße soll hier wohl gleich ein Zeichen setzen.

Natürlich ist vorsichtigeres Fahren auf schlechteren Straßen kein Argument für die Leiterin des Fachdienstes Tiefbau in der Stadt und ihren Kollegen, Bauhof-Chef Justus Sieper, die Straßen in Gera bewusst verfallen zu lassen. Vielmehr sind es die schiere Masse von über 600 städtischen Straßenkilometern, die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen und der so entstandene Sanierungsstau, die einen Straßenunterhalt weit über die Beseitigung akuter Unfallgefahren so schwierig machen.

Straßenabschnitte, die den Geraer Bauhof seit Jahren beschäftigen

Umso stolzer und zufriedener blicken beide auf das zurückliegende Jahr. Er könne sich nicht erinnern, wann in einem Jahr so umfangreich Straßen in Ordnung gebracht werden konnten, sagt Sieper. Gemeint sei dabei nicht das fast tägliche Flicken zur Unfallverhütung und auch nicht der grundhafte Straßenbau wie in der Wiesestraße. Vielmehr geht es um Unterhalt und Instandsetzung, um Deckensanierungen auch an längeren Straßenabschnitten. Inklusive Fördermittel standen der Stadt für den Straßenunterhalt 2019 etwa 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, doppelt so viel wie im Vorjahr.

Jahres-Schlussspurt mit sechs fertigen Baustellen

So sah die Lengefelder Straße vor der Reparatur aus. Foto: Stadt Gera/ Catrin Heinrich

Allein in den letzten Wochen sind sechs größere Straßenbaustellen fertig geworden, in die auf zusammen 3,2 Kilometern Länge etwa 860.000 Euro investiert wurden. Größte Maßnahme war besagte Kaimberger Straße, deren Straßendecke in weniger als einem Monat auf zusammenhängenden 1500 Metern von der Baufirma Max Bögl saniert wurden. Die Kosten beliefen sich auf 375.000 Euro, 75 Prozent davon gefördert. Sie sei ein Paradebeispiel, sagt Justus Sieper. Vorher hatte der Bauhof hier häufige Flickarbeiten zu leisten, diese Kraft kann künftig auf andere Straßen gelenkt werden.

Ähnlich verhält es sich mit der nicht weit entfernten Lengefelder Straße. „Irreparabel“ sei diese schmale Ortsverbindungsstraße gewesen, nun wurde auf über 600 Metern für gut 100.000 Euro die Straßendecke unter Verwendung der vorhandenen Straßensubstanz erneuert. Innerhalb von zwei Wochen war die Reparatur durch Max Bögl Anfang Dezember abgeschlossen.

Viel zu tun mit Schlaglochflicken hatte der Bauhof in der Vergangenheit auch in der A.-S.-Makarenko-Straße in Bieblach. Bis Mitte November, als in einer guten Woche durch die Baufirma Kutter über 400 Meter Straßenbelag inklusive Straßeneinläufen erneuert wurden. 47.000 Euro kostete die Maßnahme, die sozusagen eine Fortführung der geförderten Arbeiten im oberen Abschnitt der Johannes-R.-Becher-Straße darstellen.

Erstmals auch Mittel aus der Maut verbaut

Ebenfalls in kurzer Zeit von der Firma Kutter saniert war der 215 Meter lange Abschnitt der Stadtrodaer Straße unter viertägiger Vollsperrung. 30.000 Euro kostete der Abschnitt. Etwa doppelt so teuer und genauso schnell erledigte die Baufirma die Deckensanierung auf der Süd-Ost-Tangente. Vor wenigen Tagen wurden hier 280 Meter rissiger und löchriger Bundesstraßenbelag über insgesamt fünf Fahrspuren zwischen Naulitzer Straße und Autohaus Poser saniert. Wie Simone Prüfer erklärt, erstmals mit zweckgebundenen Mitteln aus der Bundesstraßen-Maut. Wegen ihrer Größe ist die Stadt Gera innerorts auch für Bundesstraßen zuständig. Dafür stehen ihr Mittel des Bundes aus der Maut für Unterhalt und Verbesserung der Fernstraßen zu, etwa 65.000 Euro im Halbjahr.

Auch in den kommenden Jahren viel zu tun

Auf der Süd-Ost-Tangente sind erstmals Maut-Mittel in den Straßenunterhalt geflossen. Foto: Stadt Gera/ Catrin Heinrich

Zu guter Letzt gehört auch der aufwendige, aber entgegen der Anmutung nicht grundhafte Ausbau der Plauenschen Straße durch die Strabag zu den Arbeiten im Straßenunterhalt. Abschnitt drei von vier wurde nach sieben Monaten Bauzeit im November fertig, 245.000 Euro flossen in 208 Meter neuen Straßenbelag sowie in die neuen Gehwege. 185.000 Euro davon kostete die Entfernung des alten Pflasters sowie der Neubau von Asphalt-Trag- und Deckschicht. Als Maßnahme für den Lärmschutz wurde dieser Teil der Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt mit Wasser-Zweckverband und Energieversorgung zu 100 Prozent gefördert. Mit dem vierten Bauabschnitt bis zur Tangente soll dieses Großvorhaben 2020 abgeschlossen werden.

Auch damit hat der Bauhof eine Flickstrecke weniger im Programm. Sicher wissen auch Simone Prüfer und Justus Sieper, dass es derer noch genug in Gera gibt. Die Leumnitzer Quellenstraße ist dank Fördermitteln fest für 2020 eingeplant, über weitere Instandhaltungsvorhaben will die Stadt Anfang 2020 informieren.