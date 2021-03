Über ein Jahr ist Neundorf Baustelle

Idylle in Neundorf.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung von Harth-Pöllnitz informierte der ehrenamtliche Bürgermeister Gottfried Vorsatz die 14 anwesenden Ratsmitglieder über eine große Baumaßnahme des Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ (ZVME) in Neundorf. Die Arbeiten beginnen am 8. März. Der Ort wird mit einem Trennsystem erschlossen. Außerdem entstehen eine Kläranlage sowie ein Regenrückhaltebecken. Diese Arbeiten kosten 2,6 Millionen einschließlich Fördermittel. Für den neuen Abwasserkanal bringt die Gemeinde 80.000 Euro Eigenmittel auf.