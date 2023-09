Über eine halbe Million Euro in Gera für Krebspatienten erlaufen

Gera. Am 27. September startet die nächste Aktion „Laufen mit Herz“ von Geraer Schulen und der Krankenkasse DAK.

Zeit mit der Familie, ein Fahrrad, ein eigenes Bett, Winterjacken oder die Übernahme von Reparaturkosten – dies sind die Wünsche jener Familien, die der Krebs heimsuchte. „Manchmal kommt unsere Zuwendung gar nicht mehr rechtzeitig an, bevor der Papa, die Mama oder das Kind verstirbt“, sagt Katrin Proschmann aus Erfahrung der letzten Jahre. Sie gehört zum Team derjenigen, die einmal im Jahr zum „Laufen mit Herz“ aufrufen, dabei Spenden sammeln und daraufhin bis zu 20 Familien mit einem Geldsegen bedenken.

Seit 2003 gibt es die Aktion „Laufen mit Herz“, initiiert vom Förderverein des Zabelgymnasiums, begleitet und unterstützt von der DAK-Gesundheit und der Psychosozialen Beratungsstelle für Krebskranke und Angehörige am SRH Wald-Klinikum. „Über eine halbe Million Euro sind bisher erlaufen worden, in rund 103.000 Runden, von rund 18.500 Läufern“, bilanziert Rainer Wagner, Leiter des DAK-Servicecenters Gera. Am Mittwoch, 27. September, 17 bis 18 Uhr, wird das Rundendrehen wieder im Fokus stehen und den Spendenbeutel klingeln lassen. „Aktuell haben sich 192 Teams, je drei Personen, angemeldet. Darunter das Osterland-Gymnasium mit über zehn Teams und die Otto-Dix-Regelschule mit über 30 Teams. Noch ist Platz, denn bis zu 367 Teams können an den Start gehen“, so Rainer Wagner.

Auf den Cent genau 5320542,80 Euro konnten bisher an 278 Familien, 492 Kindern und fünf Organisationen in den letzten 20 Jahren verteilt werden. „Bis zu viermal im Jahr treffen wir uns, dabei die Schülervertretung, der Förderverein und ich, um über die Wünsche der von Nadine Engelmann vorgestellten Familien, die für uns anonym sind und bleiben, zu befinden. Neben den Familien haben wir auch schon mal für die Beratungsstelle selbst und das Kinderhospiz Tambach-Dietharz gespendet. Nadine Engelmann ist Sozialpädagogin in der Psychosozialen Beratungsstelle für Krebskranke und Angehörige und kennt daher die Familien, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen“, so Proschmann.

Wer sich nun ein Herz gefasst hat und mitlaufen möchte, der kann sich noch anmelden. Jeweils drei Läufer bilden ein Team, egal ob Jugendlicher oder Erwachsener, Schule oder Unternehmen, und laufen abwechselnd eine Stadionrunde (je 400 Meter) eine Stunde lang. Ein selbst gesuchter Sponsor zahlt einen im Voraus festgelegten Euro-Betrag pro gelaufene Runde oder einen Pauschalbetrag.

Los geht es am 27. September, 16.30 Uhr mit der Vergabe der Startnummern, gelaufen wird von 17 bis 18 Uhr. Anmeldung: anmeldung.laufen-mit-herz.de