Überfall auf Supermarkt in Ronneburg - Serieneinbrüche in Geraer Keller

Serie von Kellereinbrüchen in Gera - Täter gesucht

Zu mehreren Kellereinbrüchen kam es in der Wiesestraße im Zeitraum vom 8. zum 11. Oktober. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugt Zugang und brachen in sieben Kellerabteile ein. Die Diebe stahlen aus einem Keller ein blaues Fahrrad und flüchteten. Sollte Sie Hinweise zur Tat geben können, werden Sie gebeten, diese an die Geraer Polizei unter Tel. 0365/ 829-0 zu richten.

Gullydeckel entfernt

Zwischen Samstag und Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter in Greiz den Deckel eines Gullys und legten ihn in einiger Entfernung ab. Die Polizei setzte ihn wieder ein und eröffnete ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hinweise zu den bislang Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Überfall auf Supermarkt in Ronneburg

Die Ermittlungen zu einer schweren räuberischen Erpressung hat seit dem Wochenende die Kriminalpolizei Gera übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat am Samstag kurz vor 20 Uhr ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt Am Kühlen Grund in Ronneburg. Im Kassenbereich forderte dieser unter Vorhalt zweier Messer von den Kassiererinnen (19, 44) die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse sowie aus dem Tresor. Die beiden Frauen übergaben dem Unbekannten daraufhin einen 4-stelligen Geldbetrag, welchen er in seiner Tasche verstaute.

Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung aus dem Markt. Die beiden unverletzten Kassiererinnen verständigten die Polizei, die unverzüglich nach dem Flüchtigen fahndete. Die umfangreiche Suche nach ihm blieb jedoch erfolglos. Die Kripo Gera sucht nach Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen zum Tatzeitpunkt beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Beschreibung des Täters:

männlich,

circa 170 - 175 cm groß,

30-40 Jahre,

stämmige Figur,

bekleidet mit blauer Jeans,

grün/graue Softshell-Jacke,

schwarze Schuhe, schwarze Mütze, schwarzes Tuch um den Hals.

Diebe brachen in Solaranlage ein

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 8. auf den 9. Oktober unbefugt Zugang zu einem Solarpark in der Kastanienstraße. Die Diebe beschädigten mehrere Zaunsfelder und entwendeten eine hohe Anzahl von Wechselrichtern. Die Geraer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat oder dem Täter unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen.

Schwere Körperverletzung in Gera – Polizei sucht Zeugen

