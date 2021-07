Umfangreiche Corona-Testaktion in Ronneburg

Ronneburg. Über 200 Abstriche wurden am Freitag genommen, nachdem an der Regelschule ein Corona-Fall aufgetreten ist.

Teams des Gesundheitsamtes Greiz haben am Freitag circa 250 Kontaktpersonen in der Regelschule Ronneburg und deren Umfeld getestet. Seit Freitag ist für die gesamte Schule Quarantäne angeordnet, nachdem eine Lehrkraft dort positiv auf das Coronavirus getestet wurde, die zuvor in 13 Klassen der Schule unterrichtet hatte.

Die Lehrkraft hatte trotz deutlicher Symptome offenbar aus Pflichtbewusstsein nach dem langen Lockdown weiter gearbeitet, heißt es.

„Die Situation jetzt in Ronneburg zeigt, dass trotz der vermeintlich niedrigen Inzidenzzahl das Virus weiterhin unter uns ist. Deshalb haben wir uns entschlossen, in unseren Schulen wieder Tests durchzuführen auf freiwilliger Basis, auch wenn das RKI aktuell was anderes empfiehlt und auch das Thüringer Kultusministerium die Tests offenbar nicht mehr für nötig hält. Das unser Kultusminister die Testpflicht einfach aussetzt, ist in meinen Augen unverantwortlich. Im Ergebnis dieses kurzsichtigen – oder sollte ich besser sagen: grob fahrlässigen Handelns – werden jetzt die Inzidenzzahlen wieder nach oben schnellen, weitere Quarantäneanordnungen und Tests folgen. Im schlimmsten Fall wird die Bevölkerung dann wieder mit Corona-Einschränkungen leben und Familien womöglich ihren lang ersehnten Urlaub streichen müssen, denn in einer Woche beginnen ja Ferien“, sagt die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU).

Darüber hinaus sei es wichtig, wie seit Beginn der Pandemie, dass Menschen mit Symptomen zu Hause bleiben und ihren Arzt zunächst telefonisch kontaktieren sollen.

„Unser Gesundheitsamt hat außerdem in einem Schreiben an alle Kindergärten und Schulen noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, wie im Fall von möglicherweise Covid-19-Symptomen zu handeln ist“, so Schweinsburg.