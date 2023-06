Was kommt in welche Tonne?

Umweltbildung zum Weltumwelttag in Gera

Gera. Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen lädt zum Aktionstag in Geraer Firmensitz.

Aus Anlass des Weltumwelttages hat der Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen gemeinsam mit der Berndt Bio Energy GmbH, der Verbraucherzentrale Thüringen und der Otegau am Dienstag zu einem Aktionstag eingeladen. Interessierte konnten sich zu Themen wie die öffentliche Abfallentsorgung, Entsorgung von Speiseöl und -fett aus privaten Haushalten, Essen in Mehrwegverpackungen, Lebensmittelverschwendung und Upcycling informieren. Wichtiges Anliegen der Veranstaltung ist vor allem die Umweltbildung. Kinder aus der Klasse 1b der Entdecker-Grundschule haben bei Jasmin Schöne getestet, ob sie für alle Verpackungen und Materialien die richtige Tonne finden. Insgesamt hat der AWV Ostthüringen 2022 etwa 84.300 Tonnen Müll, Sperrmüll, Altpapier, Glas, Bioabfall, Grünschnitt, Elektroschrott und Wertstoffe eingesammelt und zu zwei Drittel den Recyclingprozessen zugeführt. Das übrige Drittel landete in den Müllverbrennungsanlagen. Das entspricht etwa der Menge der Vorjahre. red