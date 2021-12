Unbekannte attackieren und verletzen in Gera Paketzusteller: Unfall bei Verfolgung

Gera / Greiz. Die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Paketzusteller angegriffen, im Auto verfolgt und verletzt: Polizeieinsatz nach Unfall

Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und eines Unfalls, bei dem ein 23 Jahre alter Mann den Schaden davon trug, hat seit Freitagnachmittag die Geraer Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 23-Jährige Paketzusteller mit drei unbekannten Personen in der Freitagstraße gegen 16.45 Uhr in verbalen Streit.

Dieser Streit gipfelte darin, dass der 23-Jährige von seinen Kontrahenten angegriffen und verletzt wurde. Danach flüchtete der Zusteller mit seinem Fahrzeug in Richtung Bauvereinstraße, wobei die Angreifer ihm hinterherfuhren. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge schließlich in Freitagstraße / Calvinstraße, so dass beiden Autos beschädigt wurden.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Angreifer in unbekannte Richtung. Für den 23-jährigen Verletzten wurde ein Rettungswagen gerufen. Die beiden Fahrzeuge mussten ebenfalls abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0

Betrunkene Frau ignoriert erst Polizei

Da sie durch eine unsichere Fahrweise auffiel und den Streifenwagen die Vorfahrt nahm, wollten Polizeibeamte Sonntagabend kurz nach 23 Uhr die Fahrerin eines Mercedes am Stadtgraben kontrollieren. Dabei reagierte die Dame zunächst nicht auf das Anhaltesignal. Erst als sich das Polizeifahrzeug vor ihren Mercedes setzte, hielt die 47-Jährige schließlich an. Bei einem Atemalkoholtest zeigte das Gerät 1,4 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Sie musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die 47-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. (RK)

Schmierfink identifiziert

Bei der Kontrolle eines 23-Jährigen am Samstag gegen 1.45 Uhr in der Hofwiesenstraße bemerkten die Beamten, dass der junge Mann Farbanhaftungen an den Händen hatte. In der Folge stellte sich heraus, dass er zuvor mit einem schwarzen Edding eine Sitzbank im Bereich des Hofwiesenbades beschmiert hatte. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Fensterscheiben beschädigt

Zwischen Samstag und Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines Wohnhauses in der Reichenbacher Straße in Greiz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

