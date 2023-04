Unbekannte brechen in Geraer Getränkemärkte ein

Gera. Zwei Getränkemärkte in Gera sind ins Visier von Dieben geraten. Gibt es einen Zusammenhang?

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in einen ein Getränkemarkt in der Franz-Petrich-Straße in Gera eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verursachten die Täter Sachschaden. Sie erbeuteten neben Bargeld auch Zigaretten und alkoholische Getränke und flüchteten samt Beutegut.

Im gleichen Zeitraum gab es einen zweiten Einbruch in einen Getränkehandel in der Rudolf-Hundt-Straße. Auch dort drangen die Täter gewaltsam ein und stahlen Zigaretten.

Ob beide Einbrüche von den selben Tätern verübt wurden, werde derzeit geprüft, teilt die Polizei mit.

Es werden Zeugen gesucht, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

