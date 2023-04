Unbekannte hängen Transparent an Brücke über die A4

Gera. Ein Bettlaken haben Unbekannte über eine Autobahnbrücke in Gera gehängt. Die Täter konnten flüchten.

Unbekannte haben Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein Bettlaken an das Geländer der Brücke über die A4 am Hartmannsdorfer Weg in Gera gehängt.

Wie die Polizei mitteilt, war das Bettlaken mit einem Schriftzug und einem Symbol versehen. Genaueres zum Inhalt wollte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.

Die Täter flüchteten. Die Polizei entfernte das Bettlaken wieder.

Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.