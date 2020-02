Unbekannte haben in Gera mit einem Gullydeckel eine Autoscheibe zerstört. (Symbolbild)

Gera. Eine 57-Jährige hat vor ihrem geparkten Fahrzeug in Gera einen Gullydeckel vorgefunden. Zudem war die Scheibe ihres Autos eingeschlagen.

Unbekannte in Gera schlagen Autoscheibe mit Gullydeckel ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte in Gera schlagen Autoscheibe mit Gullydeckel ein

Eine 57-Jährige hat am Sonntag vor ihrem geparkten Fahrzeug in der Wiesenstraße in Gera einen Gullydeckel vorgefunden. Zudem war die Scheibe des Autos auf der Fahrerseite eingeschlagen worden.

Wie die Polizei mitteilte, benutzten die unbekannten Täter vermutlich, um gewaltsam in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Gestohlen wurde allerdings nichts.

Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die im Zeitraum von 08.02.2020, circa 18:00 Uhr bis 09.02.2020, circa 09:05 Uhr Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die Dienststelle zu wenden.

Weitere Meldungen aus Gera:

89-Jährige nach dem Einkauf in Gera angegriffen

Wasserrohrbruch Höhe Dahliengarten in Gera