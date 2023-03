Ein Mann ist in Gera von drei Unbekannten geschlagen worden (Symbolbild).

Unbekannte schlagen Partygänger in Gera: Er kommt mit Nasenbeinbruch in Klinik

Gera. Ein 35-Jähriger ist in der Nacht in Gera verletzt worden.

Ein 35-jähriger Partygänger ist gegen 0.25 Uhr in der Nacht zu Samstag auf dem Weg nach Hause in der Nürnberger Straße in Gera mit drei bislang unbekannten Tätern geraten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, schlugen die Unbekannten mit Fäusten auf ihn ein. Der 35-Jährige erlitt dabei einen Nasenbeinbruch und musste im Klinikum behandelt werden.

Wer Angaben zu der Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich im Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden.

