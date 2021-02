Unbekannte stehlen in Gera Waschmaschine

Den Diebstahl seiner Waschmaschine meldete am Montag der 23-jährige Besitzer der Geraer Polizei. Laut Polizei hätten sich die Diebe auf unbekannte Art und Weise Zugang zum geschlossenen Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße verschafft und stahlen schließlich die dort abgestellte Waschmaschine. Nach Auskunft des Eigentümers konnte die Tatzeit zwischen dem 12.02.2021 und dem 15.02.2021 eingegrenzt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Zeugen zu Taschendiebstahl gesucht

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Taschendiebstahl bei einer 63-jährigen Frau aufgenommen. Diese befand sich am Montag zwischen 8 und 8.12 Uhr einem Supermarkt in der Straße des Bergmanns. Scheinbar in einem Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bislang unbekannter Dieb und stahl die Geldbörse der Frau aus deren Tasche, die am Einkaufswagen hing. Kurz darauf versuchten die Täter Geld vom Konto der Frau abzuheben, scheiterten allerdings. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.