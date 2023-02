Unbekannte zerstechen weitere Autoreifen in Gera

Gera. Zerstochene Reifen stellte die Polizei in Gera bei insgesamt 15 Autos am Dienstag fest. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passierte.

Die Reifen von insgesamt 15 parkenden Autos haben Unbekannte am Montag und Dienstag in Gera zerstochen, laut der Polizei. Im Rahmen einer Streifenfahrt am Dienstag stellten Polizisten zuerst in der Südstraße drei Fahrzeuge mit derart beschädigten Reifen fest.

Kurze Zeit später meldeten zudem aus der Plauenschen Straße, der Meuselwitzer Straße und der Robert-Blum-Straße mehrere Autobesitzer, dass ihre Reifen ebenfalls zerstochen waren. In diesem Bereich handelte es sich um insgesamt 12 Pkw. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei Gera (0365/ 829-0) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Bereits am Montagabend fielen der Polizei aufgestochene Autoreifen auf.

