Unbekannte zünden Auto in Gera an - mehrere Reifen zerstochen

Gera. Ein brennender VW hat in Gera für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ganz in der Nähe wurden mehrere andere Autos beschädigt.

Unbekannte haben einen stillgelegten VW im Geraer Bärenweg angezündet. Wie sie Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr Montagabend gegen 22.20 Uhr aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, eine Gefahr für umstehende Häuser und Fahrzeug bestand nicht.

Während des Einsatzes sprach ein Passant die Polizisten an, an seinem Auto seien zwei Reifen zerstochen worden. Der Polizei fielen zusätzlich vier Fahrzeuge auf, an denen ebenfalls die Reifen zerstochen waren. Es handelte sich um einen Volvo, zwei Opel und zwei Citroen.

Alle Autos parkten ganz in der Nähe des brennenden VW. Zur Brandursache und zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den Taten ermittelt nun die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera (0365/ 829-0) entgegen.

