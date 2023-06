Ein Unbekannter attackierte am Mittwoch zwei Männer in Gera (Symbolfoto).

Unbekannter attackiert zwei Männer in Gera

Gera. Ein 33-Jähriger und ein 44-Jähriger sind am Mittwochabend mit einem Unbekannten in Streit geraten. Der Mann griff mit Fäusten und einer Bierflasche an.

Ein 33-jähriger und ein 44-jähriger Mann sind am Mittwochabend in Gera verletzt worden. Laut Polizei gerieten die beiden Männer in Streit mit einem Unbekannten. Im Verlauf des Streits habe der Angreifer die Männer körperlich attackiert. Der 33-Jährige sei mit einer Bierflasche geschlagen worden. Der 44-Jährige sei nach einem Faustschlag zu Boden gegangen.

Im Anschluss an die Tat habe sich der Angreifer unerkannt entfernt. Ein Rettungswagen sei zur medizinischen Versorgung der beiden leicht verletzten Männer alarmiert worden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Angreifer geben können, sich unter Telefon: 0365 / 8290 zu melden.

