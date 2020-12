Unbekannter greift im Streit drei Menschen an – Zeugen gesucht

In ihren Ermittlungen im Fall einer Körperverletzung sucht die Polizei erneut nach Zeugen. Am Montag, 30. November, hatte es in einem Mehrfamilienhaus in der Schülerstraße einen Streit zwischen einem unbekannten Mann und drei Personen gegeben.

Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt und ein 38-jähriger Mann von dem Unbekannten mit einer Metallstange bedroht. Eine der Frauen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte flüchtete und konnte trotz Fahndung nicht gestellt werden.

Die Ermittlungen ergaben nun, dass der Täter gegen 18.50 Uhr den Tatort verließ, und kurz darauf mit zwei Eisenstangen zurückkehrte. Laut Beschreibung der Polizei ist der Tatverdächtige zwischen 20 und 15 Jahre alt, circa 170 cm groß und hat schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine helle Winterjacke mit Kapuze, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht weiterhin nach Zeugen. Wer hat die Person zur Tatzeit gesehen und kann Angaben zu ihr machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Gera zu wenden. Telefon: 0365 82341465.

