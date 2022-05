Unbekannter soll Kinder in Gera verletzt haben - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern und einem bislang unbekannten Mann. Diese und weitere Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Gera.

Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Samstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr kam es laut Polizei zum verbalen bzw. körperlichen Streit zwischen zwei Kindern (12 und 13 Jahre alt) und einem bislang unbekannten Mann, welcher sich in einer Personengruppe aufhielt. In der Folge wurde seitens der Geraer Polizei die Ermittlungen zum Geschehen, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil der Kinder aufgenommen. Die Tat ereignete sich in Gera Lusan, im Bereich einer Turnhalle in der Lobensteiner Straße. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 nach Zeugen, welche Hinweise zum Streit geben können. Beschreibung des Täters: männlich, glatzköpfig, ca. 170-175 cm groß, Tattoo an Brust und Hals, kräftige Statur.

Täter identifiziert

Ein 23 Jahre alter Mann muss seit Freitag mit einer Anzeige rechnen, so die Polizei. Gegen 14:35 Uhr besprühte er mit Farbe die Bushaltestelle Zeulsdorfer Straße auf Höhe der Lärchenstraße sowie die die Glastür eines Mehrfamilienhauses in der Zeulsdorfer Straße mit rechtsradikalen Symbolen. Zeugen bemerkten den Vorfall und informierten die Polizei. Anhand dessen konnte der Täter schließlich identifiziert und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An seinem Arm befand sich dabei noch restliche Sprühfarbe. Die verfassungsfeindlichen Symbole wurden in der Folge unkenntlich gemacht. Die Ermittlungen gegen den Herrn wurden eingeleitet.

Unfall im Kreuzungsbereich

Zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Siemensstraße / Tinzer Straße kam es am Montag, kurz nach 12:00 Uhr zwischen zwei Autos. Aufgrund des Unfalls entstand an beiden Fahrzeugen, einem Pkw Opel (Fahrer 20) und einem Pkw Hyundai (Fahrerin 20) nicht unerheblicher Sachschaden. Ein Abschleppdienst musste angefordert werden. Zudem wurden alle Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallschaden aufgenommen.

Einbruch in Schleizer Straße

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 14.05.2022 - 16.05.2022 unberechtigt Zugang zu einem in der Schleizer Straße befindlichen Geschäfts- bzw. Gewerbegebäude mit mehreren ansässigen Läden. Offensichtlich gelangten die Einbrecher über das Parkhaus und fortfolgend über die Dachterrasse ins Innere des Hauses. Insgesamt vier Geschäfte beziehungsweise dessen Lagerräume gerieten dabei ins Visier unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Diebe u.a. einen Laptop und einen Rechner sowie eine Geldkassette. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die Polizei Gera zu wenden.

