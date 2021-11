Unfall im Stadtzentrum von Gera

Diesen Unfall gab es am Donnerstag mitten in Gera.

Gera. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Straße Am Sommerbad ein Unfall, der auch zu einer zeitweisen Sperrung führte.

Kurz nach 16 Uhr gab es am Donnerstag einen Unfall zwischen einem VW Sharan und einem Skoda Fabia auf der Straße Am Sommerbad am Abzweig zur De-Smit-Straße in Richtung Heinrichsbrücke. Dabei soll nach ersten Informationen vor Ort eine Person verletzt worden sein. Aufgrund des Unfalls musste die Straße in Richtung Heinrichsbrücke gesperrt werden.

Nähere Informationen zur Ursache oder zum Grad der Verletzung gab es zunächst nicht.

