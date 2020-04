Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall mit beträchtlichem Schaden - kleiner Waldbrand - Zwei Frauen verletzt - Radweg beschmiert

Unfall mit viel Schaden und Verkehrsbehinderungen

Am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr fuhr der 64-jährige Fahrer eines VW auf der B92 von Gera kommend in Richtung Weida. In der Kurve auf Höhe der Bahnunterführung in Wolfsgefärth kam er schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke der Unterführung. Der 64-Jährige verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug sowie die Leitplanke und die Warneinrichtungen für die Kurve wurden beschädigt. Der VW wurde abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Verkehrseinschränkungen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei in der Geraer Keplerstraße / Vogtlandstraße zum Einsatz. Dort kam es zum Auffahrunfall zwischen einer 19-jährigen VW-Fahrerin und einer 72-jährigen Ford-Fahrerin. Die 19-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin (21) wurden verletzt und in in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Autoscheiben eingeschlagen

Ein Renault in der Geraer Frankenthaler Straße war in der Zeit vom 17. zum 18. April Ziel eines unbekannten Täters. Dabei schlug diese die Heckscheibe sowie die hintere rechte Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts. Die Polizei in Gera sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Radweg beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 17. bis zum 19. April den Radweg zwischen dem Stadion am Steg in Richtung Gera-Zwötzen mit dunkelblauer Farbe, wobei sie zwei verschiedene Graffitis auf den Fußboden sprühten. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

Kleiner Waldbrand

Am Sonntag gegen 18:35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr informiert, dass am Greizer Köhlersteig des Ortsteils Thalbach ein Stück Wald brennt. Vor Ort stellte sich heraus, dass durch den unsachgemäßen Betrieb einer Feuerschale ca. 10 qm Wald Feuer fingen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 621