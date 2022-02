Die Polizei meldet am Donnerstag unter anderem einen Einsatz wegen eines randalierenden Mannes (Symbolfoto).

Unfall mit Hubsteiger - Mann greift Polizisten mit Messer an - Auto überschlägt sich

Gera. Das meldet die Polizei für die Region Gera am Donnerstag.

Bei einem Unfall mit einem Hubsteiger ist Mittwochnachmittag eine Frau in Gera verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, kollidierten gegen 14.20 Uhr drei Fahrzeuge in der Zoitzbergstraße.

Eine 82-jährige Ford-Fahrerin stieß auf der Kreuzung mit einem Hubsteiger zusammen. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem stehenden Peugeot (Fahrerin 49).

Die Peugeot-Fahrerin wurde verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Ford nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Unfallgeschehen und sucht nach Zeugen, die Angaben machen können.

Mann greift Polizisten mit Küchenmesser an

Ein 37-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 23 Uhr in Gera-Lusan randaliert. Die Polizei fand den Mann in der Vogtlandstraße. Als die Polizisten ihn ansprachen, bedrohte er sie mit einem Küchenmesser.

Glücklicherweise ließ er das Messer fallen, als die Beamten ihn energisch dazu aufforderten. Der 37-Jährige wurde in die Hände medizinischer Fachkräfte übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Tankbetrüger fährt mit gestohlenen Kennzeichen davon

Tankbetrüger waren Dienstag in einer Tankstelle in der Ronneburger Straße in Gera aktiv. Gegen 5.45 Uhr tankte nach Angaben der Polizei der Beifahrer, der bekleidet mit Kapuzenshirt und Mund-Nasen-Schutz war, einen Passat. Dann fuhr der Fahrer weg, ohne zu bezahlen.

Das Geraer Kennzeichen, das vorne am Fahrzeug angebracht war, war gestohlen. Hinten war keines montiert.

Die Geraer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum dunklen VW Passat bzw. zu dessen Fahrer oder Beifahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Auto überschlägt sich

Mittwochmorgen fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Mitsubishi zwischen Linda und Steinbrücken, als sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Das Fahrzeug prallte dort gegen einen Baumstumpf und überschlug sich. Die Fahrerin kam leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Diesel aus Lkw abgezapft

Unbekannte machten sich in der Zeit vom 16. bis 22. Februar an einem in der Auenstraße auf einem umfriedeten Gelände abgestellten Lkw zu schaffen. Die Täter beschädigten den Tank des Fahrzeuges und zapften rund 150 Liter Dieseltreibstoff ab. Die Geraer Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Zeugen zu Graffiti-Schmiererei gesucht

Die Fassade von insgesamt vier Häusern in der Wiesestraße in Gera, darunter das Haus einer Bank, beschmierte ein bislang unbekannter Täter am Samstag kurz nach 18 Uhr und verursachte so Sachschaden.

Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.