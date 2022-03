Unfall mit Straßenbahn - Radfahrer schwer verletzt

Gera. Die Polizeimeldungen für Gera.

Beim Abbiegen von der Berliner Straße in die Helene-Fleischer-Straße in Gera bemerkte eine 66-jährige Autofahrerin am Dienstag die parallel zu ihr fahrende Straßenbahn scheinbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Zudem musste das Auto abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Radfahrer schwer verletzt

Rettungsdienst und Polizei kamen am Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr in der Reichsstraße in Gera zum Einsatz. Ein Zeuge bemerkte auf dem Radweg in der Reichsstraße, etwa 25 Meter vor der dortigen Ochsenbrücke, einen am Boden liegenden Radfahrer, welcher schwer verletzt war. Der 57-Jährige, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde laut Polizei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Umstände des Sturzes seien derzeit noch unklar. Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden nunmehr Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.