Ungebremst auf Lkw aufgefahren - 55-Jährige auf A4 schwer verletzt

Eine 55-jährige Autofahrerin ist auf der A4 bei Gera ungebremst auf einen Lkw aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Autofahrerin den stehenden Lkw übersehen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.

Der Lkw hatte aufgrund eines Stauendes in Richtung Frankfurt auf dem rechten Fahrstreifen angehalten. Der Wagen der Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls am Montagnachmittag über die komplette Fahrbahn nach links geschleudert und kam an der Mittelleitplanke zum Stillstand. Die Fahrerin wurde durch die Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt war für knapp drei Stunden voll gesperrt.

