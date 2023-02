Ungewohnter Anblick im Geraer Hofwiesenpark

Gera. Beliebtes Spielgerät steht nicht mehr an seinem Platz

Nachdem das in die Jahre gekommene Holzhuhn auf dem Hügel des Spieleovals vergangene Woche demontiert und abtransportiert wurde, bietet sich nun ein ungewohnter Blick. In den nächsten Wochen werden alle Einzelteile in der Holzwerkstatt erneuert, ehe diese dann im Hofwiesenpark wieder zum bekletterbaren Huhn zusammengesetzt werden. Dabei wird auch Eichenholz aus dem Geraer Stadtwald verarbeitet. Wegen der notwendigen Bauarbeiten im Umfeld des Spielgerätestandorts, sind Hügel und der Bereich des Rutschenauslaufs abgesperrt. Wenn alles klappt, soll das Huhn noch im Frühjahr wieder auf seinem Platz stehen.