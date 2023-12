Umgehört Unpassende Weihnachtsgeschenke - so wird in Gera umgetauscht

Gera Alle Jahre wieder: Zwischen den Jahren herrscht generell Hochkonjunktur beim Umtausch von Geschenken. Wie wird es in diesem Jahr genutzt? Diese Redaktion hörte sich bei Geraer Einzelhändlern um.

Doppelkauf, falsche Größe, anderer Geschmack - das sind die häufigsten Gründe, warum ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum nicht so ankommt wie es soll. Nach den Feiertagen wird dann umgetauscht. Welche Erfahrungen haben bisher Einzelhändler in Gera damit gemacht? Diese Redaktion hörte sich in einigen Geschäften um:

„Umtausch ist ein Thema, wird aktuell aber weniger als erwartet in Anspruch genommen“, gibt Jenny Groß, Mitarbeiterin der Buchhandlung Schmitt & Hahn in der Geraer Schloßstraße Auskunft. Das meiste seien Bücher, die von mehreren Familienmitgliedern doppelt gekauft wurden. „Die meisten suchen sich sofort ein neues Buch aus. Manchmal handelt es sich auch um den verkehrten Teil einer Serie und der gewünschte wird dann mitgenommen.“ Manchmal stellen die Mitarbeiter für eine zurückgegebene Ware auch einen Gutschein aus. „Die meisten möchten das auch, haben sich gedanklich bereits etwas anderes ausgewählt und lassen sich gar nicht so viel Zeit mit dem Einlösen“, weiß Jenny Groß. Überhaupt würden derzeit viele Gutscheine eingelöst. „Das freut uns natürlich immer“, meint die Mitarbeiterin.

„In den Jahren zuvor hatten wir tatsächlich eine Menge Umtausche. Entweder es gefiel nicht oder passte nicht. Etliches verkauften wir in diesem Jahr gleich mit einem Geschenk-Vermerk auf dem Kassenzettel. Aber erfreulicherweise gibt es bis jetzt so gut wie gar nichts, was als missglücktes Weihnachtsgeschenk zurückkommt“, berichtet Annett Birkner, Filialleiterin vom Geraer Modefachgeschäft „Labellounge Xquisit“ der Konsumgenossenschaft Weimar. Vielleicht liege das auch daran, weil viele Kunden im Vorfeld lieber Guthabenkarten anstelle einer Ware gekauft hätten, erklärt sie. „Somit umgehen sie das Risiko, eine falsche Größe zu schenken oder einen Artikel, der dann doch nicht gefällt. Die Beschenkten kommen erfahrungsgemäß eher im Januar, um ihre Geschenkkarte umzusetzen“, so Birkner.

Geschenke-Umtausch ist auch im Steko Spielhaus in der Großen Kirchstraße kaum der Rede wert. „Die Leute kaufen bei uns an sich schon hochwertiges Spielzeug. Reklamationen haben wir fast nie. Höchstens tauscht jemand um, weil das Spielzeug schon in der Familie vorhanden war. Aber auch das passiert sehr selten“, so Geschäftsinhaber Thomas Seidel. Erfahrungsgemäß seien es in seinen beiden Filialen in Gera und Chemnitz vielleicht zehn Dinge, die zu ihm zurückkämen. „Die Kundschaft kommt zumeist gezielt, wählt sorgsam aus und hat sich oft auch schon in der Familie abgesprochen. Dazu raten wir auch. Die Oma beispielsweise soll nicht einfach etwas kaufen, damit sie etwas hat. Und schließlich ist es auch unser Prinzip: Kinder brauchen nicht viel Spielzeug. Sie brauchen Spielzeug, welches Rollenspiel erlaubt, die Phantasie anregt und die Kinder zum Nachdenken und kreativen Handeln anspornt.“

Daniela Züge, Inhaberin von Brendels Buchhandlung in der Großen Kirchstraße sieht das Thema ebenfalls entspannt: „Umtausch findet so gut wie nicht statt, denn die meisten Käufer sind Stammkunden. Bei ihnen wissen wir, was sie möchten und raten ihnen dann auch zu einem Buch.“ Anfang des neuen Jahres erwartet sie mit ihrem Team vor allem Kundschaft mit Gutscheinen.

„Bis jetzt hält sich der Umtausch bei uns in Grenzen. Am gestrigen Tag wurde eine Uhr zurückgebracht, die der Chef angenommen hat“, berichtet Johannes Schlegel von der Goldschmiede Furcht, aus der Filiale in der Großen Kirchstraße. Er rechnet auch nicht mehr mit einem Ansturm. „Die meisten Kunden waren sehr zufrieden, viele hatten auch gleich ihre Partnerin beziehungsweise ihren Partner dabei, damit sie sich gleich selbst ihr Geschenk auswählen.“