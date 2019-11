Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unternehmen aus Gera unterstützt junge Kickboxer

Um Spenden statt Geschenke hatte die Geraer Firma BKL Haustechnik zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens in diesem Jahr gebeten. Nach dem Tierpark in Gera und dem Wünschendorfer Märchenwald, für die so je 1000 Euro zusammenkamen, unterstützt das Unternehmen mit 750 Euro Kahuna für Trainingsanzüge und Sportmaterial die jungen Kickboxer im Kahuna Kids Club im Geraer Handwerkerhof. Die zehnjährige Rosalia probierte die neue Ausrüstung gleich aus.