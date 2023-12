Unternehmer aus Gera mit Herz

Gera Warum Unternehmer einen Geraer Verein unterstützen.

„Tiere liegen uns am Herzen“, sagt Christian Sattler, der Chef des gleichnamigen Fliesenlegerbetriebs im Gewerbegebiet „Am Vogelherd“ in Gera-Hermsdorf. Am Dienstag hatten sich Mitglieder des Geraer Unternehmernetzwerks „BNI-Chapter“ zu turnusmäßigen Unternehmerfrühstück im Globus-Markt Gera getroffen. Dabei sei spontan die Idee entstanden, in der Vorweihnachtszeit Gutes zu tun.

Tierschutzverein Gera erhält Spende von Unternehmern

„Adressat ist der Tierschutzverein Gera, um die Arbeit der dortigen ehrenamtlichen Mitstreiter für das Tierwohl zu unterstützen“, sagt Sattler. Sowohl sein Unternehmen wie auch die unabhängige Finanzberatung Linder und Partner steuern jeweils 500 Euro bei für den Tierschutzverein Gera.