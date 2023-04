Die Straßenbahn nach Zwötzen kann nach einem Unfall in der Gessentalstraße wieder fahren.

Update: Stradtbahnlinie 1 in Gera rollt wieder

Gera. Noch Blaulichteinsatz in der Gessentalstraße.

Die Stadtbahnlinie 1 zwischen Heinrichstraße und Zwötzen kann wieder bedient werden. Das hat soeben die GVB – Geraer Verkehrs- und Betriebsgesellschaft mitgeteilt.

Am Mittag hat sich ein Verkehrsunfall im Bereich Gessentalstraße zwischen Wintergarten und Pforten ereignet. Laut Leitstelle der GVB – Geraer Verkehrs- und Betriebsgesellschaft sei das Unfallauto an der Überfahrt zu einem Holzhandel auf dem Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Deshalb sei auch noch ein großes Aufkommen an Rettungsfahrzeugen im Einsatz.

Eilig hat die GVB versucht, einen Schienenersatzverkehr über die Ochsenbrücke einzurichten. Jetzt dürfen die Straßenbahnen wieder fahren. Laut GVB werden sie von der Polizei im Schritttempo an der Unfallstelle vorbeigeleitet.