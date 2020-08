Vandalen im Hofwiesenpark - mit DDR-Kennzeichen unterwegs - Verkehrsrowdy

Vandalen im Hofwiesenpark

In der Zeit vom 10. zum 11. August trieben unbekannte Täter ihr Unwesen im Hofwiesenpark. Dabei beschmierten diese die Fassade des Turnzentrums mit roter Farbe, so dass Sachschaden entstand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

Mopedfahrer verletzt

Im Geraer Ortsteil Cretzschwitz kam es Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter VW und einer Simson. Die Transporterfahrerin (39) wollte nach ersten Erkenntnissen die Straße in Cretzschwitz überqueren, wobei sie den von rechts kommenden Mopedfahrer (16) übersah. Es kam zur Kollision. Der Mopedfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt, sein Moped war jedoch nicht mehr fahrbereit. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfallgeschehen aufgenommen.

Verkehrsrowdy erwischt

Der 42-jährige Fahrer einer Kawasaki sollte am Dienstag gegen 23 Uhr in der Geraer Siemensstraße, Höhe Tankstelle, kontrolliert werden. Der Fahrer konnte nach kurzer Verfolgung noch in der Siemensstraße angehalten werden. Wie sich herausstellte war das Motorrad nicht zugelassen, der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest verlief positiv.

Des Weiteren wurden zwei Kennzeichentafeln bei dem Fahrer gefunden, nach denen gefahndet wurde. Der Fahrer muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Ebenso wurden das Motorrad und die Kennzeichen sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Mit DDR-Kennzeichen unterwegs

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend in Kauern einen Traktorfahrer, da an dem Fahrzeug lediglich ein Kennzeichen aus der DDR befestigt war. Der 57-jährige Fahrer konnte zu dem keine gültige Fahrerlaubnis für das Fahrzeug vorweisen. Gegen den Fahrer wurden die entsprechenden Anzeigen gefertigt und seine Weiterfahrt untersagt.

Nach Steinwurf bei Zossen ermittelt Kripo Gera