Ronneburg. Das sind die Meldungen für Ronneburg: Unbekannte haben in der Neuen Landschaft randaliert und in einer Sackgasse ist ein Betrunkener gegen einen Zaun gefahren.

Vandalen in Ronneburg unterwegs

Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 22. bis 25. November ihr Unwesen in der Neuen Landschaft, Weidaer Straße in Ronneburg.

Die Täter beschädigten die Tür eines Toilettenhauses sowie einen Handtuchhalter in der Herrentoilette und einen Hygieneeimer in der Damentoilette.

Weiterhin zündeten die Täter auf der Bühne mehrere Rollen Toilettenpapier an, wobei glücklicherweise kein größerer Brand ausbrach.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/829 0 an die hiesige Dienststelle zu wenden.

Autofahrer mit 2,1 Promille fährt Zaun an

Ein Zeuge bemerkte, wie Montagabend, gegen 21.15 Uhr, der Fahrer eines Skoda beim Wendeversuch in der Sackgasse, Siedlung Zeitzer Straße in Ronneburg, gegen einen Zaun stieß.

Er informierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten dort eintrafen, bemerkten sie, dass der 36-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein Test zeigte schließlich einen Wert von über 2,1 Promille Atemalkohol. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall

Seelingstädt. Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es zum Auffahrunfall zwischen einem Audi und einem VW in der Ronneburger Straße in Seelingstädt.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, wobei eine medizinische Sofortversorgung nicht notwendig war.

Aufgrund des Zusammenstoßes waren beiden Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.