Veränderte Verkehrsführung in der Altenburger Straße in Gera

Wegen Bauarbeiten in der Altenburger Straße hat sich die Linienführung aller Buslinien in stadtauswärtiger Richtung geändert. Die Buslinien 10, 11, 17, 19 und 26 verkehren über die Calvinstraße und Karl-Liebknecht-Straße. Die Haltestelle „Steinstraße“ in Richtung Reuß-Park sowie Kaufpark/Bieblach-Ost und Thränitz wird in die Calvinstraße verlegt. Die Abfahrtszeiten sind unverändert. Der Individualverkehr wird ebenfalls über diese Strecke umgeleitet.