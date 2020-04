Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verdächtige Personen in Gera-Kleinaga

In der Nacht auf Samstag kurz vor 4 Uhr stellten in Gera-Kleinaga, in der Kastanienallee, Anwohner verdächtige Personen fest, die sich laut Polizei vermutlich unberechtigt an und in Mehrfamilienhäusern herumschlichen.

Bei der Fahndung konnten vor Ort zwar keine Personen, aber an der alten Schule eine abgestellte Crossmaschine vom Hersteller „KTM“ und zwei Helme festgestellt werden, welche zurückgelassen wurden. Eine Prüfung ergab, dass am Kraftrad das Kennzeichen verändert wurde. Das Krad wurde zunächst sichergestellt. Spätere Prüfungen ergaben, dass das Kraftrad vor 1-2 Wochen in Eisenberg entwendet wurde. Der berechtigte Fahrzeughalter wusste noch nichts davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Urkundenfälschung. Im Laufe des Samstags wurde dann noch in Kleinaga, Seligenstädter Straße ein Kellereinbruch angezeigt, welcher mutmaßlich im Zusammenhang mit den Tatverdächtigen stehen könnte.

Die Polizei ermittelt hier wegen besonders schwerem Diebstahl und nimmt Hinweise unter 0365/829-0 entgegen.

Zweimal brennt es am Geraer Hauptbahnhof

