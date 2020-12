Verdiente Ehrenamtliche in Gera werden dezentral ausgezeichnet

Den ein oder anderen überraschenden Besuch erhielten dieser Tage engagierte Geraer vom Team der Ehrenamtszentrale. Sie wurden in diesem Jahr für die verschiedenen Auszeichnungen für ehrenamtliches Wirken vorgeschlagen und erhielten nun ihre Ehrungen sozusagen dezentral. Das hat mit den Coronabeschränkungen zu tun, die in diesem Jahr eine große Ehrenamtsgala unmöglich machen. Deshalb wurden im kleinen Rahmen am Tag des Ehrenamtes vergangenen Samstag die beiden höchsten Ehrungen, der Silberne Simson, an Michael Pannach und Matthias Schreiter im Rathaussaal verliehen und noch am selben Tag die Ehrungs-Tour der Ehrenamtszentrale gestartet. Die Ausgezeichneten im Ehrenamt:

Silberner Simson

Matthias Schreiter

Michael Pannach

Ehrenurkunde

Andreas Ludwig

Andrea Funk

Anne Botschek

Bärbel Böttcher

Dieter Koschitzki

DO Diakonie Ostthüringen Telefonseelsorge

Eveline Schnäpel

Gerd Lösche

Gunter Schmidt

Helga Urban

Kurt Heier

Peter Fleischmann

Peter Meinhold

Peter Schmeißer

Regina Klefler

Uwe Sprengel

Thüringer Ehrenamtscard

Angelika Lange

Carola Heidenreich

Cornelia Fris

Dana Wagner

Dirk Krech

Jens Wenzel

Margit Rockstroh

Sigrun Mosch

Silvia Bauer

Thüringer Ehrenamtszertifikat

Bernd Ott

Jana Böhme

Michael Klein

Oliver Krause

Tillman Becker

Ehrenbrief des Sports

Jan Wolf

Manfred Frenzel

Manfred Schulz

Reiner Wobisch

Robert Misch

Robert Oberröder