Am Dienstag wurden inzwischen verdorbene Lebensmittel entsorgt.

Verdorbene Lebensmittel lösen Einsatz in Gera Arcaden aus

Gera. Bis vor Kurzem wurde die SB-Café-Fläche noch bewirtschaftet. Warum ein lokaler Dienstleister sie jetzt schnellstens beräumt.

Einst luden auf der Freifläche an den Gera Arcaden in der Heinrichstraße Tische und Stühle zum Verweilen bei Kaffee und Gebäck ein. Am Dienstag stand dort ein Container. GUD-Mitarbeiter befüllten ihn mit Dingen, die die Luft im Umkreis mit beißendem Gestank erfüllten.

Diese Redaktion hakte beim Centermanagement nach. „Das SB-Café selbst hat seinen Betrieb zu Anfang Mai insolvenzbedingt eingestellt“, berichtet dazu Center-Manager Lars Ziegler. Die Betreiber, eine Handelsgesellschaft aus Dresden, befinde sich aktuell noch im Insolvenzverfahren. Daher sei die Schließung nicht mehr vermeidlich gewesen. „Wir haben diese Fläche nach Rücksprache mit dem Insolvenzverwalter nun komplett über die GUD beräumen lassen und hauptsächlich von noch vorhandenen Lebensmitteln befreit. Daher rührt wahrscheinlich auch der strenge Geruch“, erklärt Ziegler zur aktuellen Situation in diesem Ladengeschäft.

Die Lebensmittel seien natürlich nicht mehr gebräuchlich, die Menge alles in allem nicht unerheblich. Sie würden fachgerecht über den lokalen Dienstleister entsorgt. Das Inventar und Mobiliar bleibe vorerst drin. Wie es zukünftig weiterlaufe, dazu konnte der Center-Manager noch keine Auskunft geben. „Wir sind in Gesprächen mit dem bestehenden Betreiber und auch darüber, wann, wie und mit wem dieses Konzept fortgeführt werden kann.“

Normalerweise wäre der Mietvertrag noch weiter gelaufen, so Lars Ziegler. Die Insolvenz habe ihn nun unterbrochen. Aktuell sei es ein schwebendes Verfahren, informiert der Manager.

Darüber hinaus plant das Center-Management in den Gera Arcaden im dritten Quartal zwei Neueröffnungen: Zum einen wird ein Studio einer bekannten Tattoo-Kette, zum anderen die Filiale einer großen Kosmetik-Marke einziehen.