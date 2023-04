Verein aus Hohenleuben lädt zur Frühjahrstour ein

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Zweimal im Jahr gehen die Mitglieder vom Vogtländischen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben auf Exkursion. Am 1. Mai ist Schloss Nossen das Ziel. Noch gibt es freie Plätze.

Jährlich werden vom Vogtländischen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben zwei Exkursionen durchgeführt. Am Montag, 1. Mai, steht die Frühjahrstour auf der Agenda. 35 Personen können an der Tagesfahrt teilnehmen, bisher sind 25 Plätze belegt. Vereinsmitglied Markus Freund verrät mehr zum Zielort und zum Ablauf. Anmeldung unter: info@museum-reichenfels.de.

Markus Freund ist Mitglied im Vogtländischen Altertumsforschenden Verein Hohenleuben Foto: Privat

1. Wohin geht die diesjährige Frühjahrsexkursion?

Unser Ziel soll das Schloss Nossen mit Zisterzienserkloster und Park Altzella sein. Reiseleiter ist Andreas Brandt aus Döhlen. Teile des Schlosses wurden Mitte des 16. Jahrhunderts mit Abbruchmaterial vom aufgehobenen Kloster Altzella errichtet. Es diente als kurfürstliches Jagd- und Reiselager. Anfang der 1980er Jahre wurde im Schloss saniert und restauriert. Heute werden die Räume museal genutzt. Das Kloster Altzella ist eine ehemalige Zisterzienserabtei. Dort befindet sich die Erbbegräbnisstätte der Wettiner. Das Kloster mit seiner teilweise noch gut erhaltenen Mauer ist heute eine Mischung aus romantischem Park mit Ruinen und renovierten Gebäuden.

2. Wann geht es los?

Abfahrt ist am Montag, 1. Mai, 7.30 Uhr an der Zeulenrodaer Post. In Triebes sammeln wir weitere Teilnehmer um 7.35 Uhr am Rathenauplatz ein und 7.45 Uhr stoppen wir in Hohenleuben auf dem Marktplatz. Geplant ist 8.15 Uhr in Gera mit dem Zug nach Nossen zu fahren. Rückfahrt ist 16 Uhr.

3. Gibt es eine Verpflegung vor Ort?

Ja, wir haben Mittagessen und Kaffee organisiert.